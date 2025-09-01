Liliana Filipa celebra 31 anos em sítio idílico. E as imagens são as mais incríveis de sempre

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Liliana Filipa celebrou 31 anos num sítio paradisíaco e as imagens falam por si. Na sua página de Instagram, a ex-concorrente mostrou tudo e não faltaram elogios.

«Casei os anos em Formentera com amigos e família, tal como adoro! :)

31 no dia 31, obrigada pelo vosso carinho, sempre 💘», escreveu a jovem nas redes sociais.

Na caixa de comentários são várias as mensagens de parabéns e desejos positivos para Liliana Filipa: «Muitos parabéns Lili 🤩🤩 um beijinho grande 💗»; «Parabéns, boneca! Continua sempre linda e maravilhosa ❤️», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Liliana Filipa em Formentera.