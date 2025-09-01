Ao Minuto

15:56
05:00

15:43
01:41

15:32
01:06

15:17
Ana Duarte comove-se: "se eu soubesse que a minha filha estava no meio eu já tinha saído há muito" - Big Brother

15:11
«Rende milhares de euros»: Catarina Miranda planeia negócio milionário. Conheça os detalhes - Big Brother

14:46
04:58

14:29
06:31

14:16
03:46

14:10
07:18

12:54
05:12

12:52
11:02

12:20
Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus» - Big Brother

12:17
07:24

12:16
06:30

12:07
06:58

12:02
05:04

11:52
10:01

11:40
02:19

11:30
03:38

11:30
05:26

11:19
11:16
03:54

11:13
03:38

11:05
03:35

10:53
02:45

Liliana Filipa celebra 31 anos em sítio idílico. E as imagens são as mais incríveis de sempre

  Big Brother
  Hoje às 11:56
A ex-concorrente mostrou todas as imagens da celebração dos seus 31 anos.

Liliana Filipa celebrou 31 anos num sítio paradisíaco e as imagens falam por si. Na sua página de Instagram, a ex-concorrente mostrou tudo e não faltaram elogios. 

«Casei os anos em Formentera com amigos e família, tal como adoro! :)
31 no dia 31, obrigada pelo vosso carinho, sempre 💘», escreveu a jovem nas redes sociais. 

Na caixa de comentários são várias as mensagens de parabéns e desejos positivos para Liliana Filipa: «Muitos parabéns Lili 🤩🤩 um beijinho grande 💗»; «Parabéns, boneca! Continua sempre linda e maravilhosa ❤️», lê-se. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Liliana Filipa em Formentera. 

Temas: Liliana Filipa Aniversário

04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Ontem às 23:19
02:04

08:07

