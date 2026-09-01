Liliana Filipa deslumbra em biquíni no dia de aniversário. Mas é um pormenor nas fotos que rouba todas as atenções

A ex-concorrente deixou todos a comentar e a culpa é de um pormenor nas fotos.

Foi em família, junto ao mar, que Liliana Filipa decidiu assinalar mais um ano de vida. A ex-concorrente completou 32 anos na passada segunda-feira, dia 31 de agosto, e não deixou passar a data em branco: partilhou nas redes sociais um conjunto de fotografias dos momentos especiais do dia.

Se há algo que distingue este aniversário, não é apenas o cenário paradisíaco escolhido para a celebração. Nas imagens publicadas, a empresária surge na praia, rodeada dos filhos, num registo descontraído e espontâneo. Em vez do habitual bolo de aniversário, optou por algo bem mais criativo: construiu, junto com as crianças, um bolo feito de areia, um pormenor que não passou despercebido a quem seguiu a publicação.

Para acompanhar as fotografias, Liliana Filipa não precisou de grandes discursos. Resumiu o dia numa legenda curta, mas que traduz bem o espírito de simplicidade e gratidão que marcou a celebração:

« virgo birthdayyy girl. 2 bolos de aniversário, sol, mar e família boa na comporta <3 just perfectttt», escreveu.