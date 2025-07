Liliana Filipa elege o look de festival mais sexy de sempre: e estas fotos estão a 'explodir' a Internet

Liliana Filipa aproveitou o fim de semana para se divertir e rumou ao Porto com o noivo, Daniel Gregório, para estarem presentes no festival de verão Meo Marés Vivas. A empresária brilhou com um look muito sensual... e até um tanto ousado!

Para a ocasião, Liliana Filipa usou um mini vestido branco estilo boho, com um decote provocante e muito chamativo, tal como mostrou na publicação que fez nas redes sociais. Conjugou-o com umas botas de cano alto com padrão de cobra e com vários acessórios.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Liliana Filipa e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Perfeita», «Que gata meu Deus 😍», «Ainda mais linda ao vivo! 🩷», «Arrasaste no look girl ❤️‍🔥», «Lindíssima», «Patroa lindona», «Absolutamente magnífica», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e vejas as fotografias em questão.