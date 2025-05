Liliana Filipa em biquíni reduzido e com a filha a combinar? As redes não aguentaram!

Liliana Filipa continua a desfrutar de umas férias paradisíacas no México, na companhia do noivo, Daniel Gregório, e dos filhos de ambos, Ariel e Santi, de seis e cinco anos, respetivamente.

A influenciadora voltou a incendiar as redes sociais com fotografias tiradas num cenário de sonho. Nas imagens, Liliana posa com um biquíni verde reduzido e outro com padrão 'tigresa', que realça as suas curvas e a boa forma física — mas o que também chamou a atenção dos seguidores foi o facto de estar com conjuntos a condizer com a filha, Ariel. Um verdadeiro momento de estilo e ternura que não passou despercebido.

Liliana Filipa chega ao México em grande

Liliana Filipa causa sensação por onde quer que passe, vista o que vestir. Mas desta vez superou todas as expectativas ao surgir em biquíni, mais sensual do que nunca.

Mal chegou ao México, a concorrente do Secret Story partilhou fotografias suas num barco, a caminho da Isla Mujeres.

«O novo biquíni já experimentou o mar do Caribe no México!!! Aqui estava a caminho de uma das minhas ilhas favoritas 😍 Isla Mujeres», escreveu a influencer digital e empresária de sucesso na legenda da partilha.