Liliana Filipa rebenta termómetros com novas fotos deslumbrantes

Liliana Filipa continua a desfrutar de umas férias paradisíacas no México, na companhia do noivo, Daniel Gregório, e dos filhos de ambos, Ariel e Santi, de seis e cinco anos, respetivamente.

Nesta segunda-feira, a influenciadora voltou a incendiar as redes sociais com novas fotografias naquele destino de sonho, onde mostra as curvas de sonho ao posar em biquíni reduzido verde.

Liliana Filipa chega ao México em grande

Liliana Filipa causa sensação por onde quer que passe, vista o que vestir. Mas desta vez superou todas as expectativas ao surgir em biquíni, mais sensual do que nunca.

Mal chegou ao México, a concorrente do Secret Story partilhou fotografias suas num barco, a caminho da Isla Mujeres.

«O novo biquíni já experimentou o mar do Caribe no México!!! Aqui estava a caminho de uma das minhas ilhas favoritas 😍 Isla Mujeres», escreveu a influencer digital e empresária de sucesso na legenda da partilha.