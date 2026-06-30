Loira e com uma beleza fora da norma. Conheça a mulher que "roubou" o coração de Boris há mais de 17 anos

Enquanto Boris enfrenta o desafio do Big Brother Verão, é cá fora que a sua mulher, Sara Carvalho, tem dado nas vistas pela sua beleza e elegância.

Enquanto Boris promete conquistar os portugueses dentro da casa do Big Brother Verão, cá fora há quem esteja a dar nas vistas: a sua mulher, Sara Carvalho, cuja beleza não passa despercebida.

Sara Carvalho é a companheira de Boris há quase duas décadas e, além da relação sólida que os une, conquista facilmente atenções pela sua beleza. Casados há mais de 17 anos, os dois são pais de um rapaz e de uma rapariga e formam uma família unida.

Nas redes sociais, as fotografias do casal e da família recebem frequentemente elogios, com Sara a destacar-se pela sua elegância e boa forma. Enquanto Boris enfrenta o desafio do Big Brother Verão, é a mulher quem continua a chamar a atenção fora da casa mais vigiada do país.