«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

Fanny Rodrigues está a viver uma escapadinha mágica nas Maldivas, onde cada detalhe transpira amor, serenidade e cumplicidade. Ao lado do filho Diego, fruto da relação anterior com João Almeida, a apresentadora tem partilhado momentos encantadores com os seus seguidores — e as fotografias não deixam dúvidas: é uma verdadeira viagem de sonho.

“Estar aqui é estar em paz. Serena. Longe de ‘tudo’ e ‘todos’”, escreveu Fanny numa publicação emocionante no Instagram, onde nos leva numa viagem sensorial pelo seu “sítio preferido do mundo”, com a sua “pessoa favorita do mundo”.

O dia-a-dia por este paraíso tropical tem sido preenchido com instantes únicos. Fanny e Diego já viram o nascer e o pôr do sol, relaxaram no spa, assistiram a um casamento, exploraram uma quinta e ainda houve tempo para um “date oficial” entre mãe e filho. Claro que a praia e a piscina — “que não falha nunca” — também marcaram presença nesta agenda recheada de ternura.

Entre tantos momentos especiais, houve um que arrancou gargalhadas aos seguidores: o encontro inesperado com um caranguejo gigante! Um episódio insólito, mas que mostra o lado leve e divertido desta aventura tropical.

No final, Fanny deixou uma frase misteriosa que despertou a curiosidade dos fãs: “Os treinadores não jogam. E esta frase, não é sobre treinadores”. Reflexão ou recado nas entrelinhas? Os seguidores não tardaram a reagir com teorias, carinho e muitas mensagens de apoio.

Zé Lopes foi um dos primeiros a comentar: “Amo-te ❤️”. Outros fãs juntaram-se ao coro de elogios: “Maravilhoso 💙”, “Beijinhos para ti Fanny e para o príncipe 😍” ou “Gosto tanto ❤️❤️😍”.

Fanny está longe, mas continua perto do coração de quem a segue. Entre palmeiras, mar cristalino e momentos de puro amor, esta viagem é, mais do que tudo, um retrato bonito de uma mãe que vive — intensamente — com o filho ao lado.

Percorra, em cima, a galeria de fotografias surpreendentes de Fanny Rodrigues nas Maldivas, onde o sol e o amor brilham a cada instante.