Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

Maria Botelho Moniz escolheu um look Fátima Lopes para a gala desta noite do Big Brother Verão. A apresentadora está muito elegante num fato preto, com detalhes em verde. Mas o verdadeiro detalhe está nas joias.

Uma vez mais, Maria Botelho Moniz, de 41 anos, escolheu joias da marca Swarovski. Tanto os brincos como os anéis combinam com o fato da apresentadora e dão ainda mais brilho ao look.

Susana Dias Ramos fez questão de comentar as fotografias de Maria Botelho Moniz e escreveu: «Ela é toda toda toda perfeitinha!».

