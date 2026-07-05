Look de Maria Botelho Moniz impressiona uma das vencedoras de reality shows mais faladas do momento

Clássico, mas cheio de atitude. O mais recente look de Maria Botelho Moniz está a fazer sucesso e já recebeu a aprovação de Jéssica Vieira

Na segunda gala do Big Brother Verão 2026, Maria Botelho Moniz mostrou que, além de brilhar na apresentação, também sabe dar nas vistas pelas escolhas de estilo.

A apresentadora, de 42 anos, apostou num visual descontraído e irreverente, onde conseguiu equilibrar a elegância clássica com uma atitude moderna e cheia de personalidade. O look, assinado por Miguel Leite Atelier, foi complementado com peças da Swarovski e sapatos da Aldo.

Entre os muitos elogios, houve um que não passou despercebido. Jéssica Vieira, vencedora da última edição do Big Brother Verão, fez questão de reagir à publicação de Maria Botelho Moniz: "Lindaaaa".

A reação da ex-concorrente juntou-se às dezenas de comentários de seguidores que também elogiaram o visual da apresentadora.

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