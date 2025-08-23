Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Ao Minuto

22:13
«Queres falar de mães, hiena? (...) Tu és suja e baixa!»: Mãe de Viriato reage a discussão feroz do filho
04:20

«Queres falar de mães, hiena? (...) Tu és suja e baixa!»: Mãe de Viriato reage a discussão feroz do filho

22:00
Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto
02:21

Daniela Santos e tia de Afonso Leitão entram num breve despique em direto

21:52
Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? Eis a resposta da fiel amiga Rita Almeida
02:09

Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão? Eis a resposta da fiel amiga Rita Almeida

21:50
«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga
01:44

«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga

21:40
«Está uma casa inteira contra ele»: A cara impagável de Daniela Santos ao ouvir a família de Afonso em direto
01:34

«Está uma casa inteira contra ele»: A cara impagável de Daniela Santos ao ouvir a família de Afonso em direto

20:10
"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso
04:53

"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso

19:40
Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»
02:03

Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»

19:37
Momento hilariante: Afonso Leitão reage aos «rituais da 'Turma da Mónica'»
02:01

Momento hilariante: Afonso Leitão reage aos «rituais da 'Turma da Mónica'»

19:20
«Para mim é o arquétipo de mulher»: Viriato Quintela esclarece o que sente por Ana Duarte
02:26

«Para mim é o arquétipo de mulher»: Viriato Quintela esclarece o que sente por Ana Duarte

19:14
Tensão na casa. Kina e Afonso em confronto aceso por… salame?
03:34

Tensão na casa. Kina e Afonso em confronto aceso por… salame?

18:59
«Não te admito! Que seja a última vez que...»: Kina fica fora de si e parte ao ataque a concorrente
03:33

«Não te admito! Que seja a última vez que...»: Kina fica fora de si e parte ao ataque a concorrente

18:45
Por esta ninguém esperava: Miranda tem ciúmes de... Ana Duarte por causa de Afonso?
02:41

Por esta ninguém esperava: Miranda tem ciúmes de... Ana Duarte por causa de Afonso?

18:36
«Para mim, o que tens contra mim tem um nome e é...»: Jessica dispara e concorrente deixa-a a falar sozinha
02:56

«Para mim, o que tens contra mim tem um nome e é...»: Jessica dispara e concorrente deixa-a a falar sozinha

18:25
«Acho deplorável (...) Tu vais queimar a tua imagem lá fora»: Miranda em troca acesa de farpas com concorrente
01:56

«Acho deplorável (...) Tu vais queimar a tua imagem lá fora»: Miranda em troca acesa de farpas com concorrente

18:18
Drone com comida? Desesperada, Kina pede ajuda ao público
01:57

Drone com comida? Desesperada, Kina pede ajuda ao público

18:11
«Isso é o que me dói mais aqui dentro (...) é uma tortura»: Ana Duarte abre o coração perante concorrente
01:43

«Isso é o que me dói mais aqui dentro (...) é uma tortura»: Ana Duarte abre o coração perante concorrente

17:08
Pura emoção: Big Brother responde a pedido de concorrente e Bruna emociona-se ao ouvir a filha
02:38

Pura emoção: Big Brother responde a pedido de concorrente e Bruna emociona-se ao ouvir a filha

16:30
«Gostava de estar com a minha filha...»: Viriato faz desabafo sentido e inesperado
04:12

«Gostava de estar com a minha filha...»: Viriato faz desabafo sentido e inesperado

16:27
«O programa voltou a unir-nos»: Jéssica Vieira fala da reaproximação a pessoa muito importante da sua vida
01:39

«O programa voltou a unir-nos»: Jéssica Vieira fala da reaproximação a pessoa muito importante da sua vida

15:12
Jéssica sem rodeios para Miranda «Se ex fosse bom era atual»
04:01

Jéssica sem rodeios para Miranda «Se ex fosse bom era atual»

14:41
Miranda provoca Ana durante discussão e a cantora afirma: «Querias ser a Ana Duarte mas não consegues»
03:06

Miranda provoca Ana durante discussão e a cantora afirma: «Querias ser a Ana Duarte mas não consegues»

14:38
Ana em picardias com Afonso e Catarina Miranda ironiza «Amiga do coração»
03:34

Ana em picardias com Afonso e Catarina Miranda ironiza «Amiga do coração»

14:20
Ana Duarte irrita-se com Afonso e Catarina por não ajudarem nas limpezas: «isto não é a tarefa semanal»
01:34

Ana Duarte irrita-se com Afonso e Catarina por não ajudarem nas limpezas: «isto não é a tarefa semanal»

12:42
Bruna fora de si para Viriato «anormais»
01:30

Bruna fora de si para Viriato «anormais»

12:39
Afonso não larga Viriato e há discussão à mesa: «Respira, tem calma»
07:02

Afonso não larga Viriato e há discussão à mesa: «Respira, tem calma»

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

  • Big Brother
  • Hoje às 17:41
Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

A morte trágica de um jovem forcado de 22 anos deixou Luís Fonseca, ex-concorrente do Big Brother 2024 e amigo próximo de Catarina Miranda, profundamente abalado. O alentejano partilhou a sua dor nas redes sociais.

Luís Fonseca, mais conhecido como Kika, ex-participante do Big Brother 2024 e melhor amigo de Catarina Miranda, está de luto pela morte trágica de um jovem forcado de apenas 22 anos. Natural do Alentejo e com uma longa ligação à tauromaquia, Kika conhecia de perto a vítima, com quem partilhava a paixão pelas arenas.

O jovem forcado, foi colhido durante um acidente no Campo Pequeno. Apesar de ter sido rapidamente socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de São José, em Lisboa, durante a manhã de sábado, 23 de agosto.

Kika partilhou a sua dor através de uma story no Instagram, onde deixou uma mensagem emotiva e reveladora do impacto da perda:
«Ainda ontem nos abraçámos à entrada da praça, quem diria...», escreveu, numa publicação que não passou despercebida aos seguidores.

Luís Fonseca tem sido uma figura próxima de Catarina Miranda, concorrente em destaque no Big Brother Verão, e mantém uma forte base de apoio desde a sua participação no formato anterior.

