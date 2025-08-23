Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Luís Fonseca, mais conhecido como Kika, ex-participante do Big Brother 2024 e melhor amigo de Catarina Miranda, está de luto pela morte trágica de um jovem forcado de apenas 22 anos. Natural do Alentejo e com uma longa ligação à tauromaquia, Kika conhecia de perto a vítima, com quem partilhava a paixão pelas arenas.

O jovem forcado, foi colhido durante um acidente no Campo Pequeno. Apesar de ter sido rapidamente socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de São José, em Lisboa, durante a manhã de sábado, 23 de agosto.

Kika partilhou a sua dor através de uma story no Instagram, onde deixou uma mensagem emotiva e reveladora do impacto da perda:

«Ainda ontem nos abraçámos à entrada da praça, quem diria...», escreveu, numa publicação que não passou despercebida aos seguidores.

Luís Fonseca tem sido uma figura próxima de Catarina Miranda, concorrente em destaque no Big Brother Verão, e mantém uma forte base de apoio desde a sua participação no formato anterior.