Luís Gonçalves causa alvoroço ao surgir nu na piscina. Veja as imagens do momento e as reações de choque

A manhã na casa do Big Brother começou com a escaldar! Os concorrentes aproveitaram o bom tempo para desfrutar da piscina da casa. No entanto, todos ficaram em choque com a atitude de Luís Gonçalves. O concorrente decidiu apanhar sol sem roupa!

Alguns concorrentes ficaram indignados com a atitude do colega, como é o caso de Solange Tavares que apontou para a falta de noção de Luís. O concorrente defendeu-se ao dizer que não via mal na sua ação, o que fez com que a colega se retira-se.

