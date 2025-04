Luís Gonçalves emocionou o País e a sua mãe revelou o que ninguém sabia

O lado que ninguém conhece : Josefina, mãe de Luís Gonçalves, revela lado íntimo e comovente do filho: «Ele deixou de trabalhar para...»

Curva da Vida: Um momento durante a gala que não passou despercebido e que emocionou tudo e todos. Luís Gonçalves conta o seu duro perurso e história de vida.

Entrevista exclusiva: Mãe de Luís Gonçalves teve uma doença grave e revelou detalhes sobre o apoio do filho durante essa fase difícil.

Após a última gala do Big Brother 2025, numa entrevista exclusiva guiada pelo repórter Sérgio Ferreira, um momento de grande emoção tomou o direto: Josefina, mãe de Luís Gonçalves, revelou pela primeira vez o percurso do filho dentro e fora da casa. A mãe do concorrente realça a postura genuína e justa nos últimos dias dentro da casa.

Em conversa com a TVI, Josefina recorda o difícil ano de 2024, altura em que enfrentou um cancro e contou com o apoio incondicional do filho: «Ele acompanhou-me sempre a todos os tratamentos, todas as consultas. Ele deixou mesmo de trabalhar para se dedicar a mim!» revela, visivelmente emocionada.

A propósito da Curva da Vida partilhada por Luís, a mãe do concorrente não esconde o orgulho: «Gostei muito de ver tudo aquilo que ele disse, porque é tudo real. Ele é um guerreiro por tudo o que enfrentou», destacando a resiliência e o coração do filho.

Sobre a postura de Luís na casa mais vigiada do país, Josefina não tem dúvidas: «É como ele é, é a realidade. Ele é real, é justo, é coerente.»

Questionada sobre os momentos de maior confronto protagonizados por Luís, a mãe defende-o sem hesitar:

«Tem tudo a ver com a troca. O facto de eles levantarem o tom de voz não tem a ver com agressividade, é a maneira dele falar (…) é jogador!»

