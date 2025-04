Luís Gonçalves recebe avião de um veterano dos reality shows e fica em êxtase: As imagens do momento aqui

Hoje, na casa do Big Brother, a maior das surpresas aconteceu! Luís Gonçalves recebeu um avião de apoio por parte de Bruno Savate e da sua team. O veterano dos reality shows demonstrou, assim, o seu apoio ao concorrente que tem estado no centro de todas as polémicas da casa.

Ao receber o avião e a mensagem que vinha escrita, Luís Gonçalves não conteve o entusiasmo e gritou várias palavras, entre elas, a famosa expressão usada por Bruno Savate por várias vezes: «Não há pão para malucos.»

Os outros concorrentes também reagiram, mas não com o êxtase demonstrado por Luís Gonçalves. Na cozinha, Sara Silva faz um reparo ao concorrente, e atira: «Olha o ego...»

Será que este será o primeiro e último avião enviado por Bruno Savate?

