Luís Gonçalves volta a agitar a casa do Big Brother logo pela manhã com novo atrito

O dia começou com o ambiente tenso na casa do Big Brother. Luís Gonçalves voltou a protagonizar um momento aceso, desta vez com Igor Rodrigues e Manuel Rodrigues, num confronto que rapidamente gerou comentários entre os colegas.

Durante as tarefas matinais, enquanto lavava a loiça, Luís dirigiu-se a Manuel com um tom mais crítico: «És infantil. Tu viste como começou a conversa? Estou a lavar a loiça... também queres aparecer? Queres canal?», repetindo mais de uma vez a acusação de que o colega estaria à procura de protagonismo.

A troca de palavras continuou, e Luís lançou: «Tu sabes lá o que é ser homem."» Manuel, sem se deixar ficar, respondeu com ironia: «Então ensina-me.» e reforçou: «Ajuda-me a não ser infantil.» Luís ripostou em voz alta: «Não ensino nada.»

Enquanto isso, Solange Tavares tentava descontrair o ambiente, andando pela casa a “passar multas” de brincadeira aos colegas por pequenas atitudes do dia a dia — num contraste claro com a tensão que se vivia entre os três concorrentes.

