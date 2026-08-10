«Mãe, sou amada em voz alta»: Mariana Sá é pedida em namoro por Miguel. E estas fotos mostram as reações

Miguel decidiu surpreender Mariana Sá com um pedido de namoro na Gala deste domingo, dia 9 de agosto. Com um ramo de flores e um cenário romântico preparado pelo Big Brother, o concorrente ajoelhou-se e oficializou a relação, deixando a companheira sem palavras.

O momento foi recebido com festa pelos restantes concorrentes na sala, que rapidamente ficaram a saber mais um pormenor sobre o pedido: Miguel gastou cerca de 6.000 euros do prémio final para o tornar inesquecível.