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Acompanhe ao minuto

«Mãe, sou amada em voz alta»: Mariana Sá é pedida em namoro por Miguel. E estas fotos mostram as reações

  • Big Brother
Os concorrentes não conseguiram esconder a felicidade.

Miguel decidiu surpreender Mariana Sá com um pedido de namoro na Gala deste domingo, dia 9 de agosto. Com um ramo de flores e um cenário romântico preparado pelo Big Brother, o concorrente ajoelhou-se e oficializou a relação, deixando a companheira sem palavras.

O momento foi recebido com festa pelos restantes concorrentes na sala, que rapidamente ficaram a saber mais um pormenor sobre o pedido: Miguel gastou cerca de 6.000 euros do prémio final para o tornar inesquecível.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja as melhores fotos do pedido de namoro.

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