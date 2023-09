1 set, 16:46

Mafalda Castro arrasa em look descontraído.

Mafalda Castro, apresentadora que irá estar à frente dos Diários do próximo Big Brother, recorreu ao Instagram para partilhar fotografias com look tendência.

«Hoje pareceu sexta-feira o dia todo, mas é quinta. Verdade?», escreve Mafalda Castro na publicação que fez ontem, dia 31 de agosto.

À publicação não faltaram comentários como: «Linda, linda», «Arraso» e «Contigo parece sempre sexta 😏».

