Ao Minuto
16:11
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»
11:06
02:15
«Carinho, proteção e cumplicidade»: Ao dedicar palavras a Nuno, Big não esquece o papel de Sara no seu jogo
10:25
13:01
«Será para sempre vossa a minha casa»: 'Big' fala para os concorrentes e é impossível não ficar emocionado
10:21
02:39
«Brindemos à mulher que aprendeu»: Vanessa fica em lágrimas ao ouvir as palavras de 'Big'
22:25
17:44
Finalistas veem as VT’s de abertura e as reações são imperdíveis. Veja o momento na íntegra
19:33
Maria Botelho Moniz quebra o silêncio sobre os concorrentes do BB All Stars: «Nem sei se posso dizer»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Este é o detalhe que está a alimentar rumores de um possível casamento entre Cristina Ferreira e João Monteiro. Nós contamos tudo
Há 1h e 44min
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»
Há 3h e 13min
De luto, famosa apresentadora mostra-se devastada após perda marcante: «Não foi suficiente»
Há 3h e 40min
Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida
Hoje às 13:48
Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»
Hoje às 12:58
Declarações inéditas de Maria Botelho Moniz sobre quem vai entrar no Big Brother All Stars: «Estão lá os três»
Hoje às 11:30
Dedicatória de Big para Ana Luísa deixa qualquer um emocionado: «Brindemos à mulher...»
Hoje às 11:15
«Carinho, proteção e cumplicidade»: Ao dedicar palavras a Nuno, Big não esquece o papel de Sara no seu jogo
Hoje às 11:06
Mais Vistos
01:56
Tenso: Sara tem queda gigante logo após o Especial e deixa os colegas em choque
Ontem às 22:35
Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida
Hoje às 13:48
Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo
2 set, 12:55
Notícias
Este é o detalhe que está a alimentar rumores de um possível casamento entre Cristina Ferreira e João Monteiro. Nós contamos tudo
Há 1h e 44min
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»
Há 3h e 13min
De luto, famosa apresentadora mostra-se devastada após perda marcante: «Não foi suficiente»
Há 3h e 40min
EXCLUSIVOS BB
02:04
«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel
3 ago, 19:36
01:57
Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo
14 jul, 09:48
01:14
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
10 jul, 01:45
FORA DA CASA
Este é o detalhe que está a alimentar rumores de um possível casamento entre Cristina Ferreira e João Monteiro. Nós contamos tudo
Há 1h e 44min
Maria Botelho Moniz revela detalhes sobre concorrentes do Big Brother All Stars: «Estão lá os três»
Há 3h e 13min
De luto, famosa apresentadora mostra-se devastada após perda marcante: «Não foi suficiente»
Há 3h e 40min
TVI Reality
São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet
1 set, 16:43
Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético
1 set, 15:31
Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não
1 set, 14:12
Outros Sites
"Big Brother All Stars": Cristina Ferreira fala sobre Marcia Soares e faz revelação sobre convite!
Há 3h e 44min
selfie