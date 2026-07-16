Mal entrou no ‘Big Brother Verão’ e já está a conquistar corações: veja as melhores fotos de Nuno

Entre os rostos do Big Brother Verão está Nuno, que chega ao programa com um percurso muito diferente da maioria dos colegas. O concorrente é jogador de futebol e já representou vários clubes ao longo da carreira.

Um dos capítulos mais surpreendentes do seu percurso aconteceu em Inglaterra, onde integrou a formação do Manchester City, um dos maiores clubes do futebol mundial. Embora nem todos os espectadores conhecessem este detalhe, a passagem pelo emblema inglês faz parte do currículo desportivo de Nuno e demonstra que, antes da aventura televisiva, já estava habituado a competir em contextos de elevado nível.

Além da experiência no futebol inglês, Nuno também vestiu a camisola do Portimonense, reforçando um percurso construído entre Portugal e o estrangeiro. No que toca à seleção, representa a seleção de Macau.

Agora, deixa temporariamente os relvados para enfrentar um desafio completamente diferente. Em vez de lutar por vitórias dentro das quatro linhas.