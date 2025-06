Manuel Luís Goucha diz ‘adeus’ a um desafio e ‘olá’ a outro. Saiba tudo

Manuel Luís Goucha despediu-se do programa 'Goucha' que apresentava há quatro anos e meio e prepara-se para começar um novo desafio, o concurso 'Soma e Segue'.

Na sua página de Instagram, o apresentador partilhou um vídeo a despedir-se do passado, já com os olhos postos no futuro.

«E foi assim que terminou o programa 'Goucha', com uma belíssima conversa com o ator Ruy de Carvalho. 98 anos e três meses, como ele faz questão de frisar», disse.

Goucha acrescentou: «É, aliás, o mais velho ator do mundo no ativo. Continua a trabalhar, a representar, em três peças diferentes. O Ruy de Carvalho é a prova de que um artista, quando está na plena posse das usas faculdades, não se reforma».

«Foram 1120 programas de conversa, onde, realmente, procurei cumprir, da melhor maneira que soube, aquela que eu entendo como sendo uma das mais exigentes disciplinas televisivas, a conversa», sublinhou.

O apresentador disse ainda: «E à conversa eu hei de voltar, seja em registo televisivo, seja em podcast ou videocast. Tenho ideias, não para o imediato, de todo, mas para o médio, longo prazos. As coisas são muito tranquilas na minha vida. O 'Goucha', este programa de conversas que gostei imenso de fazer ao longo de quatro anos e meio, pertence ao passado».

Depois, Manuel Luís Goucha falou do seu próximo desafio: «30 anos depois de ter feito o meu primeiro e único concurso, 'A Grande Pirâmide', na RTP, ao sábado, semanalmente, volto ao registo dos concursos», concluiu.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Manuel Luís Goucha.