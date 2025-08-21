Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova

A manhã desta quinta-feira ficou marcada por um momento que deixou a casa do Big Brother Verão em êxtase: Manuel Melo surpreendeu os concorrentes com uma entrada surpresa, mas elas não podiam reagir.

O Big Brother deu ordens para que ignorassem o óbvio e para alguns colegas foi muito difícil. Jéssica não aguentou e desabou em lágrimas, ainda que não interagisse diretamente com o ex-concorrente.

Também Bruna ficou incrédula com a visita de Manuel Melo e não conteve o espanto quando percebeu que ele estava à beira da sua cama, numa altura em que ela ainda estava meio a dormir.

Durante a visita, Manuel Melo surpreendeu ainda Catarina Miranda com um colar vermelho de nomeação direta. Mas tudo não passou de uma brincadeira.

A certa altura, o anfitrião autorizou os concorrentes a pararem de ignorar o óbvio e todos abraçaram Manuel com muita euforia e lágrimas. No fim ele explicou que o colar vermelho era a brincar.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens deste momento.