Mão pesada no Big Brother: Concorrente recebe nomeação direta após ultrapassar limites. Veja todas as reações

No Big Brother Verão, o ambiente tem estado de cortar à faca e têm sido várias as discussões. As últimas 24 horas foram de alta tensão e o Big decidiu sancionar um concorrente por ter ultrapassado os limites.

No Diário desta terça-feira, 29 de julho, Bruno de Carvalho recebeu uma nomeação direta do soberano. Ou seja, o concorrente avança para a próxima semana, mas já nomeado e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens das reações ao castigo de Bruno de Carvalho

O ex-presidente do Sporting protagonizou momentos de elevada tensão ao envolver-se em dois confrontos consecutivos, primeiro com Afonso Leitão e, de seguida, com Catarina Miranda. O ambiente tornou-se insustentável e as palavras proferidas deixaram todos em choque. Veja tudo aqui