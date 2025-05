Márcia Soares arranca suspiros em sítio paradisíaco no Algarve: Todas as imagens surpreendentes aqui

Márcia Soares voltou a conquistar os seguidores com imagens irresistíveis das suas férias no Algarve – e o destino não podia ser mais mágico: as famosas grutas de Benagil, no concelho de Lagoa.

A comentadora do Big Brother, que esteve acompanhada da amiga Jéssica Vieira, partilhou vários registos fotográficos que deixam qualquer um a sonhar com o verão. Entre formações rochosas imponentes, um mar azul-turquesa e um cenário quase irreal, Márcia mostrou-se descontraída, feliz e deslumbrante.

As grutas de Benagil, acessíveis apenas por mar, são uma das maiores atrações turísticas do Algarve — e das mais fotografadas. A cúpula natural da gruta, com uma abertura no topo que deixa entrar a luz do sol, cria um ambiente único que parece saído de um filme.

Nas imagens, Márcia posa com elegância e simplicidade, deixando-se envolver pela beleza do local. Os sorrisos cúmplices, os looks leves e a energia positiva que emana das fotografias tornam esta galeria absolutamente imperdível.