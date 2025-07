Marcia Soares arrasa com vestido tendência deste verão: as imagens e todos os pormenores do look

Marcia Soares já nos habituou ao seu estilo e, a verdade, é que tudo lhe fica bem. Mas, nesta quinta-feira, 3 de julho, surpreendeu tudo e todos com um vestido de verão que é um verdadeiro sucesso!

A comentadora do Big Brother elegeu um vestido bege, cai-cai, comprido e largo, com elástico no peito e com risquinhas cor de salmão. O modelo combina um estilo boémio com conforto e é ideal quer para um evento mais casual, como para um jantar especial numa noite de calor.

O vestido em questão é da marca portuguesa Mimus Brand e tem o preço de 69,90€. Se quer recriar o look da Marcia, corra para o comprar porque o modelo vai esgotar.

Percorra a nossa galeria e veja os pormenores do look, que Marcia Soares usou inclusive para marcar presença no jantar do vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves.