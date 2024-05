Márcia Soares arrasa em vestido sedutor! Veja as imagens da gala de sábado

Veja a galeria que preparámos para si!

Este sábado, mais uma gala especial foi emitida, conduzida por Cláudio Ramos e acompanhada pelos comentadores Márcia Soares e Francisco Monteiro, ex-concorrentes do Big Brother 2023.

Márcia Soares deslumbrou em mais uma gala e desta vez optou por um vestido preto, sensual. O vestido que a comentadora usou apresentava uma abertura lateral, o que lhe deu vários elogios nas redes sociais,

A finalista do Big Brother 2023, publicou algumas imagens do seu look e dos bastidores no seu Instagram. «Arrasas sempre»; «Que power»; «Sempre maravilhosa»; «Que vestido lindo. A Márcia ficou muito elegante»; «Espetacular e sensual» e «Adorei o vestido» são, apenas, alguns dos comentários.