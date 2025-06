Márcia Soares voltou a dar nas vistas na gala deste domingo. A comentadora do Big Brother deslumbrou com um vestido preto, justo e repleto de lantejoulas, assinado por Fátima Lopes.

O look, com ousadas aberturas no ombro e na perna, destacou a elegância e a atitude confiante da ex-concorrente do reality show da TVI.

