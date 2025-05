Márcia Soares arrasa na gala do Big Brother: Veja todas as fotos do look

Na gala deste domingo do Big Brother, Márcia Soares voltou a afirmar o seu estilo com um look elegante e cheio de personalidade. A comentadora surgiu com um fato marcante da Atelier Fusion, com um padrão floral em preto e branco, com blazer oversized, que rapidamente captou todas as atenções.

O corte estruturado do blazer e o padrão clássico com um toque moderno fizeram furor no estúdio e nas redes sociais.

Conhecida pelas suas escolhas arrojadas, Márcia apostou numa combinação entre sofisticação e ousadia, reforçando o seu estatuto de ícone de moda nas galas do reality show.

