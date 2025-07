Marcia Soares brilha em conjunto provocante: e a cor é a grande tendência deste verão

Márcia Soares já nos habituou aos seus visuais cheios de estilo, mas desta vez superou todas as expectativas com um coordenado que tem a cor tendência deste verão!

A comentadora do Big Brother surgiu em novas fotografias com um conjunto amarelo pastel, composto por uma saia midi rodada e fluida, e por um top estilo corset de alças, com um decote provocante e muito sensual.

O modelito é da marca portuguesa Mimus Brand, e custa 89,90€. Se quiser ter o look igual ao da Marcia, pode encontrá-lo aqui.

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores do look