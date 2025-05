Márcia Soares conquista «final feliz» e deixa recado peculiar

Márcia Reis está a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve, na companhia da amiga e ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 Jéssica Vieira, e tem partilhado várias fotografias nas redes sociais.

Numa das publicações, a comentadora do Big Brother escreveu uma legenda inspiradora. «Às vezes o final feliz é apenas sobre seguir em frente». Na fotografia em questão, partilhada no Instagram, Márcia Soares posa na praia, com um vestido branco rendado.

As férias de Márcia Soares em companhia muito especial

Márcia Soares decidiu tirar uns dias de férias e elegeu o sul do País para tirar o máximo proveito do bom tempo que se tem feito sentir neste início de semana.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 está em Armação de Pêra, Algarve, e com companhia muito especial! Jéssica Vieira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8. As duas mostram-se cúmplices nas fotografias que partilharam nas redes sociais.

«Algarve é sempre uma boa ideia», escreveu a comentadora do Big Brother na legenda de uma publicação que fez no Instagram. Nas imagens partilhadas, Márcia Soares mostra-se mais sexy do que nunca e somou vários elogios dos fãs. «Linda», «Perfeitinha», «Linda como sempre» e «Maravilhosa» são alguns dos comentários que se podem ler naquela partilha.