Marcia Soares defende com unhas e dentes concorrente do Big Brother Verão envolta em polémica

Marcia Soares e Jéssica Vieira surgem cúmplices e sorridentes em duas novas fotografias partilhadas no Instagram. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI deixou uma mensagem especial à amiga, que está atualmente no Big Brother Verão.

«Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é! O tempo vai provar isso todos os dias!», escreveu Márcia na legenda, deixando clara a sua admiração.

O gesto surge depois das declarações polémicas de André Silva no programa Dois às 10, onde comentou a relação entre Jéssica Vieira e Afonso Leitão. Márcia decidiu assim mostrar o seu apoio público à amiga de longa data.

André Silva, ex-concorrente do Big Brother 2024, que mostrou estar bastante informado sobre a polémica em torno do fim do relacionamento entre Afonso e Jéssica, talvez até mais do que queria revelar. Durante a conversa, Cláudio Ramos lançou-lhe a pergunta: «Achas que houve traições?» A resposta de André foi imediata e sem rodeios: Sim.

Mas o momento que mais surpreendeu o público surgiu de seguida. André acrescentou: «Criticaram demasiado o Afonso... Tenho quase a certeza, e que me caiam as mãos e os braços, que a Jéssica também teve culpa no cartório. Se calhar muito antes do que o Afonso fez, mas ele não sabe (...) Não vou contar nada porque envolve terceiros».

