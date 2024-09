Márcia Soares desfruta do Algarve antes de assumir novo desafio na TVI

Secret Story

Hoje às 15:48

Márcia Soares aproveitou as suas férias no Algarve, onde compartilhou momentos alegres na praia e sunsets de fazer inveja, antes de começar o seu novo desafio como comentadora do Secret Story - Casa dos Segredos. Veja as suas fotografias em biquíni!