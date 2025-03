Márcia Soares deslumbra ao aproveitar o bom tempo em Lisboa! Veja as novas fotografias

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI, mostrou-se radiante com o bom tempo em Lisboa. Através das redes sociais, partilhou novas fotografias onde surge a passear pelas ruas da capital, revelando que o sol tem um impacto positivo no seu estado de espírito.

Com um estilo elegante e um sorriso contagiante, Márcia não escondeu a felicidade por desfrutar dos dias mais quentes. «A minha vida, a minha disposição melhoram 300% com o bom tempo!», escreveu na legenda das imagens, que rapidamente conquistaram os fãs.

Descubra todas as fotos na galeria e veja como a comentadora do Big Brother brilhou neste dia solarengo!

