Márcia Soares deslumbra em Lisboa: veja as novas fotos do dia-a-dia da comentadora do Big Brother

Márcia Soares, uma das figuras mais marcantes do Big Brother, partilhou com os seus seguidores vários momentos do seu quotidiano em Lisboa. A ex-concorrente e atual comentadora da TVI, mostrou-se descontraída e radiante nas ruas da capital.

Na primeira imagem do post, Márcia surge a passear, aproveitando o bom tempo lisboeta. O look casual e o ambiente urbano reforçam a ligação da comentadora à cidade que a acolhe diariamente.

Além dos momentos de lazer, as fotos mostram também bastidores do seu trabalho na TVI, onde continua a marcar presença como comentadora do Big Brother.

