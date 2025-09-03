Márcia Soares encontra as praias portuguesas que dão «11 a 0» às Maldivas

Ao Minuto

12:14
«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada
02:49

«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada

12:10
Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos
01:31

Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos

11:47
Afonso Leitão faz 'birra' com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito
01:04

Afonso Leitão faz ‘birra’ com Catarina Miranda e o motivo não podia ser mais insólito

11:40
«Vai entusiasmar-se»: a enigmática previsão de Jéssica Vieira sobre Viriato Quintela
13:13

«Vai entusiasmar-se»: a enigmática previsão de Jéssica Vieira sobre Viriato Quintela

11:17
Futuro risonho para Catarina Miranda? Pêndulo de Jéssica Vieira tem noticias preocupantes
00:00

Futuro risonho para Catarina Miranda? Pêndulo de Jéssica Vieira tem noticias preocupantes

11:08
Vai chegar à final? 'Pêndulo do óbvio' prevê futuro de Bruna
08:12

Vai chegar à final? ‘Pêndulo do óbvio’ prevê futuro de Bruna

10:28
Imperdível: Viriato Quintela arranca risos com imitação nunca antes vista
02:25

Imperdível: Viriato Quintela arranca risos com imitação nunca antes vista

10:11
Catarina Miranda abana o 'bumbum' em direção a Afonso Leitão
01:25

Catarina Miranda abana o ‘bumbum’ em direção a Afonso Leitão

10:06
«Tu vales zero como homem»: Catarina Miranda não perdoa Viriato Quintela
02:12

«Tu vales zero como homem»: Catarina Miranda não perdoa Viriato Quintela

09:59
Viriato Quintela implacável com Afonso Leitão: «Pelo menos nunca utilizei pessoas para chegar onde estou»
03:30

Viriato Quintela implacável com Afonso Leitão: «Pelo menos nunca utilizei pessoas para chegar onde estou»

09:40
Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

09:39
Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…»
05:41

Viriato Quintela lança provocação à dupla: «Nunca precisei de andar nas cuecas de alguém…»

09:37
Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero
01:28

Catarina Miranda força beijo, mas Afonso Leitão vira a cara em desespero

09:22
Desesperado por atenção, Afonso Leitão tem proposta para voltar a ser assunto no Especial
01:52

Desesperado por atenção, Afonso Leitão tem proposta para voltar a ser assunto no Especial

09:08
A sós, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa especial sobre o futuro
03:12

A sós, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa especial sobre o futuro

09:05
Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»
01:14

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

08:47
Afonso Leitão faz proposta a Catarina Miranda
01:51

Afonso Leitão faz proposta a Catarina Miranda

08:18
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

22:51
«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si
01:38

«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si

22:41
A frase anónima dirigida a Jéssica Vieira que poderá ter vindo de... um dos seus aliados
01:47

A frase anónima dirigida a Jéssica Vieira que poderá ter vindo de... um dos seus aliados

22:38
Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?»
02:57

Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?»

22:29
Depois do frente-a-frente, Afonso e Viriato trocam elogios entre si e fazem planos lá fora?
03:46

Depois do frente-a-frente, Afonso e Viriato trocam elogios entre si e fazem planos lá fora?

22:25
Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora»
01:42

Afonso deu dicas de engate a Viriato: «Essa técnica do (...) sou capaz de experimentar lá fora»

22:11
«Foi um ato intimidatório, tu querias ver se ele...»: Miranda sobe o tom de voz para Viriato
01:49

«Foi um ato intimidatório, tu querias ver se ele...»: Miranda sobe o tom de voz para Viriato

22:09
«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto
03:08

«Falarem por cima de mim é que não»: Maria Botelho Moniz é obrigada a meter ordem na casa em direto

Márcia Soares encontra as praias portuguesas que dão «11 a 0» às Maldivas

  • Há 2h e 14min
Márcia Soares encontra as praias portuguesas que dão «11 a 0» às Maldivas - Big Brother

Márcia Soares passou dias de férias em praias que classificou como mais incríveis do que as Maldivas. A melhor notícia é que ficam em Portugal

Márcia Soares despediu-se do verão com mais uns dias de férias no Sul do País. A comentadora rumou, uma vez mais, ao Algarve, desta vez na companhia da mãe, Anabela. Márcia Soares esteve na zona de Olhão e conheceu praias incríveis, que descreve como sendo melhores do que as das Maldivas. «Fomos conhecer praias que davam 11 a 0 às praias das Maldivas.

A ex-concorrente ressalva ainda que visitou a ilha da região, comeu bom peixe e viu as vistas mais lindas do Algarve durante um passeio de barco.

«Fui despedir-me do verão ao Algarve. Desta vez fiquei em Olhão e amei conhecer esta zona. Fui à ilha, comi peixe do bom, passei uma semana incrível com a minha mãe, fomos conhecer praias que davam 11 a 0 às praias nas Maldivas.
Por fim, não podia deixar que a minha mãe fosse embora sem dar uma volta de barco  (…) conhecer as vistas mais lindas do Algarve. Já fiz este passeio várias vezes e não me canso do quão é lindo! Bem-vindo setembro».

