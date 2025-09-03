Márcia Soares encontra as praias portuguesas que dão «11 a 0» às Maldivas

Márcia Soares despediu-se do verão com mais uns dias de férias no Sul do País. A comentadora rumou, uma vez mais, ao Algarve, desta vez na companhia da mãe, Anabela. Márcia Soares esteve na zona de Olhão e conheceu praias incríveis, que descreve como sendo melhores do que as das Maldivas. «Fomos conhecer praias que davam 11 a 0 às praias das Maldivas.

A ex-concorrente ressalva ainda que visitou a ilha da região, comeu bom peixe e viu as vistas mais lindas do Algarve durante um passeio de barco.

«Fui despedir-me do verão ao Algarve. Desta vez fiquei em Olhão e amei conhecer esta zona. Fui à ilha, comi peixe do bom, passei uma semana incrível com a minha mãe, fomos conhecer praias que davam 11 a 0 às praias nas Maldivas.

Por fim, não podia deixar que a minha mãe fosse embora sem dar uma volta de barco (…) conhecer as vistas mais lindas do Algarve. Já fiz este passeio várias vezes e não me canso do quão é lindo! Bem-vindo setembro».

Percorra a galeria e veja as imagens