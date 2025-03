Márcia Soares faz despedida com fotos nostálgicas: «Às vezes tenho a tendência de me focar no negativo»

A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI, Márcia Soares, partilhou um carrossel de fotografias no seu Instagram a marcar o fim das suas férias no Brasil.

Com paisagens deslumbrantes, momentos de descontração e reflexões sobre a viagem, Márcia revelou o impacto que esta experiência teve na sua visão da vida.

«Com este carrossel me despeço do Brasil», começou por escrever Márcia, acrescentando que aprendeu a dar valor ao que realmente importa.

Durante a estadia, visitou a favela da Rocinha e ficou marcada pela leveza e alegria dos habitantes: «Obrigada por me ensinarem a ser GRATA! (...) Às vezes tenho a tendência de me focar no negativo e nem aproveito o que tenho de bom na vida»

Agora, promete regressar para viver a energia do Carnaval brasileiro.

Percorra a galeria e veja todos os momentos incríveis que Márcia Soares viveu!