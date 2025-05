Márcia Soares mostra curvas e estilo em férias de sonho! Veja as novas fotografias

Márcia Soares, ex-concorrente e atual comentadora do Big Brother, está a aproveitar dias de descanso no Algarve e as fotografias não deixam ninguém indiferente. Partilhou dois registos no Instagram, entre praia e piscina, onde exibe o seu estilo descontraído e a boa forma física.

Acompanhada por Jéssica Vieira, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, Márcia mostra-se radiante nesta escapadinha de amigas.

Jéssica surge sorridente depois de ter anunciado recentemente a separação de Afonso, também ex-participante do reality show da TVI.

«Não há nada como o nosso Algarve», escreveu Márcia na descrição de uma das publicações, encantando os seguidores com o cenário e a boa energia.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias!

Veja também: