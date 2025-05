Márcia Soares mostra o lado mais sexy de férias no Algarve

Márcia Soares tirou uns dias de descanso e escolheu o sul do País para aproveitar o tempo soalheiro deste início de semana.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 está em Armação de Pêra, Algarve, e não foi sozinha! Jéssica Vieira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8. As duas mostram-se cúmplices nas fotografias que partilharam nas redes sociais.

«Algarve é sempre uma boa ideia», escreveu a comentadora do Big Brother na legenda de uma publicação que fez no Instagram. Nas imagens, Márcia mostra-se mais sexy do que nunca e somou elogios dos fãs. «Linda», «Perfeitinha», «Linda como sempre» e «Maravilhosa» são alguns dos comentários que se podem ler.

