Márcia Soares não falha. O novo vestido cheio de brilho que está a deixar todos de boca aberta

Márcia Soares voltou a ter destaque em mais uma gala do Big Brother. Naquela que é a sua segunda gala, a comentadora resolveu brilhar com um vestido muito cintilante. O look de Márcia Soares está a receber muitos elogios.

Márcia Soares é comentadora oficial das galas do Big Brother 2025 ao lado de Gonçalo Quinaz. Os dois comentadores protagonizaram esta quinta-feira, dia 3 de abril, a primeira grande discórdia em direto. Márcia Soares e Gonçalo Quinaz têm opiniões distintas sobre o concorrente Nuno Brito e sobre o almoço do líder em que foram avaliados os corpos de algumas concorrentes da casa. Veja aqui o momento.

