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10:43
01:55
Primeiro beijo? Mariana Salgueiro lança provocação a Raquel e a Nuno: «Estás a lavar a língua»
10:39
03:08
Tatiana mostra-se revoltada e lança farpa a Mariana Salgueiro: «Isto é sobre o carácter dela!»
10:37
04:28
Tatiana desabafa sobre concorrente: «Estou muito desapontada. Não gosto de pessoas que...»
01:16
04:04
«Estás a descartar-me?»: Clima azeda entre Mariana Sá e Miguel... e tudo por causa de ciúmes
00:40
02:15
Olhares intensos e provocações! Miguel e Mariana Sá cada vez mais próximos: «Precisávamos de...»
23:40
05:49
A ferver. Afonso dispara para todos os lados: «Espalhafatosa, é muito inteligente. E o outro fez logo um barraco...»
23:02
02:35
Todo nu! Boris continua preocupado com o episódio inusitado que protagonizou e deixa os colegas a rir
22:07
01:24
Ana Luísa sente-se excluída? A concorrente mostra-se incompatibilizada com os colegas da casa da avó
22:06
01:40
Sem papas na língua, Diego diz tudo o que pensa sobre Joaquim: «Isso comigo não funciona»
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