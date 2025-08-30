Marcia Soares revela novo destino de sonho: e as fotos vão fazê-lo querer ir já para lá

Marcia Soares está a aproveitar para passar os últimos dias de agosto no sul do País e revelou agora qual é o seu novo destino de sonho da costa algarvia.

A comentadora de reality shows (e ex-concorrente do Big Brother 2023) mostrou-se na ilha de Armona, o seu novo cantinho preferido.

«Encontrei o meu novo sitio preferido no Algarve para descansar e desligar: Armona!», revelou a própria, através das redes sociais.

«Uma ilha super linda, charmosa, calma, paradisíaca, com casinhas perfeitamente simples e românticas! Em relação à praia deixo-vos tirar as vossas próprias conclusões», acrescentou.

Nas imagens partilhadas naquele lugar, Marcia Soares mostra-se a apanhar banhos de sol, num biquíni branco muito sexy, que evidencia o corpo escultural de que é dona.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos do novo refúgio de Marcia Soares

O que tem de saber sobre a ilha da Armona

A Ilha da Armona é uma das ilhas da Ria Formosa, no Algarve. Faz parte do concelho de Olhão e é muito apreciada por quem procura praias calmas.

Pode apanhar o barco para esta ilha paradisíaca em Olhão. A viagem dura cerca de 15 minutos e há carreiras regulares de ferry e táxis aquáticos.

A ilha tem praia dos dois lados: do lado da Ria Formosa, a água é mais calma e quente, ideal para crianças; do lado do Atlântico, há uma praia extensa, com areal branco e águas mais frescas e agitadas.

Há pequenas casas de pescadores (muitas transformadas em casas de férias), restaurantes, cafés e mercearias básicas. Sendo parte do Parque Natural da Ria Formosa, é uma zona de grande riqueza ecológica, como aves migratórias e marisco.

A ilha da Armona é muito procurada no verão, mas fora da época alta mantém um ambiente sossegado. É um destino interessante para quem gosta de natureza, praia e sossego, sem a agitação típica de outras zonas do Algarve.