Márcia Soares surpreende ao lado de conhecido ex-concorrente

Márcia Soares não podia estar mais orgulhosa do seu novo projeto. A comentadora do Big Brother, de 31 anos, protagonizou uma talk muito especial, ao lado de uma pessoa também muito especial: o ator e ex-concorrente do Big Brother Famosos, Francisco Macau.

A novidade foi partilhada pela própria, através das redes sociais. Márcia Soares e Francisco Macau foram os protagonistas da talk A Importância de Mudar, durante o evento Health Fest, da publicação Women's Health, que decorreu neste sábado, 24 de maio.

«Foi uma mudança muito grande. Quem quiser mesmo, um dia vai olhar ao espelho e dizer: 'é hoje'. Aquela vontade tem de vir de nós. O Francisco vendeu-me um sonho, mas se eu não tivesse a vontade...», discursou, durante o evento, incentivando a plateia a adotar um estilo de vida mais saudável, em busca de uma melhor versão pessoal.

