Marcia Soares tem as botas do momento. O acessório que fica bem em qualquer look de verão

Marcia Soares tem as botas do momento, perfeitas para qualquer ocasião, seja agora no Verão - para um festival ou evento descontraído - ou no Inverno.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do Big Brother mostrou um look que usou há dias e fez sucesso com as suas botas texanas, em tom preto, com detalhes em branco.

Fomos pesquisar e encontrámos umas parecidas, inspiradas nestas de Marcia Soares, mas que custam menos de 20 euros, na Temu. Também na Shein há outras do género por 21,28 euros.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as botas que Marcia usou, bem como outras imagens da ex-concorrente.