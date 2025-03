Márcia Soares vive experiência inesquecível no Brasil

Márcia Soares está a viver umas férias no Brasil inesquecíveis. A ex-concorrente e comentadora do Big Brother atravessou o Atlântico para recarregar energias.

No Instagram, Márcia Soares tem mostrado as melhores fotografias das férias, que retratam as experiências que está a viver. Uma das mais inesquecíveis aconteceu quando sobrevoou o Rio de Janeiro de helicóptero.

«Hoje fui fazer o meu primeiro passeio de helicóptero», relatou. «Quando aterrei cheguei à conclusão que não há nada melhor do que ter os dois pés bem assentes na terra, sempre», disse ainda.

Márcia Soares, de 31 anos, está acompanhada por uma amiga.

