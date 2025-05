Marco Costa surpreende tudo e todos ao lado de uma grande estrela do futebol: As imagens aqui

Este sábado, dia 17 de maio de 2025, o Estádio José Alvalade transformou-se num verdadeiro mar de emoções com a conquista do bicampeonato nacional pelo Sporting Clube de Portugal. Os adeptos encheram as bancadas para celebrar mais uma vitória histórica, e entre eles destacou-se um rosto bem conhecido do público português.

Marco Costa, ex-concorrente do Big Brother Famosos, fez questão de marcar presença no estádio e partilhar com os seus seguidores o ambiente único vivido nesta noite memorável. Nas redes sociais, o pasteleiro mostrou-se visivelmente emocionado e orgulhoso pelo feito alcançado pelo seu clube do coração. A festa promete continuar pela noite dentro com milhares de sportinguistas a viver intensamente este momento histórico.

Uma das caras mais acarinhadas pelo público português registou alguns momentos que com certeza o marcaram muito enquanto ávido adepto! Marco Costa partilhou alguns registos ao lado de jogadores como Viktor Gyökeres, Geovany Kenda e Eduardo Quaresma.

Além da companhia dos craques de futebol, Marco Costa surgiu também ao lado da noiva Carolina Pinto.