Maria Botelho Moniz brilha em vermelho na gala do Big Brother Verão com look de famosa designer portuguesa

Maria Botelho Moniz voltou a deslumbrar na gala do Big Brother Verão com um look arrojado e sofisticado. A apresentadora surgiu com um elegante jumpsuit vermelho vivo, uma criação da designer portuguesa Fátima Lopes, que combinou na perfeição com a força e personalidade da noite.

O visual destacou-se pela elegância, corte irrepreensível e impacto visual, sendo um dos mais comentados da noite. Maria completou o look com acessórios discretos e maquilhagem luminosa, deixando o foco no macacão vibrante que dominou o estúdio do Big Brother Verão.

