Bruno de Carvalho surpreendeu tudo e todos, incluindo Maria Botelho Moniz com o look escolhido para a gala do Big Brother Verão deste domingo, dia 3 de agosto. O antigo presidente do Sporting ignorou as elevadas temperaturas e vestiu-se com uma camisola bem quentinha, com um padrão malhado. Além disso, Bruno de Carvalho combinou com um chapéu com o mesmo padrão.

Maria Botelho Moniz mostrou-se surpreendida com este look tão diferente. Veja as imagens na galeria.