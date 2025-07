Maria Botelho Moniz deslumbra na cor da paz: As imagens do look da noite

Maria Botelho Moniz arrasou na escolha do look para apresentar a segunda gala do Big Brother Verão. Após um fato preto na estreia, a apresentadora de 41 anos escolheu um branco para esta noite surpreendente.

Os acessórios brilhantes e a maquilhagem elegante completam o visual simples, mas deslumbrante de Maria Botelho Moniz, que prima pela sofisticação e elegância.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look incrível de Maria Botelho Moniz na segunda gala do Big Brother Verão.