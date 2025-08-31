Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Maria Botelho Moniz já nos habituou à sua elegância, mas na gala deste domingo, 31 de agosto, do Big Brother Verão, superou todas as expectativas com um visual de cortar a respiração.

Para a ocasião, a apresentadora usou um vestido preto comprido e justo ao corpo, com um decote em V e com um bordado floral cravejado de brilhantes prateados. O modelito justo evidencia a silhueta esculpida de que Maria é dona e comprova que a comunicadora está visivelmente mais magra.

Maria Botelho Moniz completou o visual glamuroso com umas sandálias de salto alto pretas, com uns anéis prateados e optou por usar uma maquilhagem simples e o cabelo solto com ondas.

