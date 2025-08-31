Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Ao Minuto

00:49
Descubra quem são os nomeados da próxima semana - Big Brother
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

00:48
Ana Duarte entra em estúdio e corre para os braços da mãe de Viriato - Big Brother
02:34

Ana Duarte entra em estúdio e corre para os braços da mãe de Viriato

00:32
Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão - Big Brother
02:48

Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão

00:19
Disputa renhida: Bruna bate Catarina e Viriato e torna-se líder - Big Brother
07:33

Disputa renhida: Bruna bate Catarina e Viriato e torna-se líder

00:17
Promovido a futuro genro? Mãe de Ana faz confissão: «Amo o Viriato» - Big Brother
01:41

Promovido a futuro genro? Mãe de Ana faz confissão: «Amo o Viriato»

00:10
Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto - Big Brother

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

00:08
Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa - Big Brother
04:17

Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa

23:58
Risos. Eis os melhores momentos da semana na casa do Big Brother Verão - Big Brother
03:11

Risos. Eis os melhores momentos da semana na casa do Big Brother Verão

23:47
«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida - Big Brother

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

23:39
Entre lágrimas e risos: Após a Curva da Vida, Jéssica Vieira reencontra a mãe, que faz um pedido à filha - Big Brother
04:38

Entre lágrimas e risos: Após a Curva da Vida, Jéssica Vieira reencontra a mãe, que faz um pedido à filha

23:39
Declaração poderosa: mãe de Jéssica fala sobre a filha em conversa com Maria Botelho Moniz - Big Brother
02:26

Declaração poderosa: mãe de Jéssica fala sobre a filha em conversa com Maria Botelho Moniz

23:34
Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?» - Big Brother
04:25

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

23:32
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído» - Big Brother
07:02

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

23:19
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda - Big Brother
04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

23:15
Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica» - Big Brother
04:54

Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica»

23:05
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado - Big Brother
01:22

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

22:50
«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços - Big Brother
03:46

«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços

22:44
Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança - Big Brother
03:20

Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança

22:39
Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível - Big Brother
04:34

Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível

22:32
Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana - Big Brother
04:36

Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana

22:28
Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso - Big Brother
04:27

Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso

22:23
Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz - Big Brother

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

22:20
Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome» - Big Brother
03:47

Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome»

22:16
'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre - Big Brother

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

22:14
Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança - Big Brother
04:57

Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

  • Big Brother
  • Ontem às 22:12
Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão - Big Brother

A apresentadora surpreendeu com um visual arrasador na décima gala do Big Brother Verão.

Maria Botelho Moniz já nos habituou à sua elegância, mas na gala deste domingo, 31 de agosto, do Big Brother Verão, superou todas as expectativas com um visual de cortar a respiração.

Para a ocasião, a apresentadora usou um vestido preto comprido e justo ao corpo, com um decote em V e com um bordado floral cravejado de brilhantes prateados. O modelito justo evidencia a silhueta esculpida de que Maria é dona e comprova que a comunicadora está visivelmente mais magra. 

Maria Botelho Moniz completou o visual glamuroso com umas sandálias de salto alto pretas, com uns anéis prateados e optou por usar uma maquilhagem simples e o cabelo solto com ondas.

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores

