Maria Botelho Moniz mostra nova foto com o filho! Veja como está o pequeno Vicente

Há 19 min

Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais mais um registo com o pequeno Vicente

Maria Botelho Moniz foi mãe do pequeno Vicente no passado mês de novembro, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata, e, desde aí, tem partilhado os registos mais encantadores com o filho nas redes sociais.

A apresentadora partilhou uma nova foto do filho, na passada quinta-feira, dia 22 de dezembro. «Ponto alto da semana: vamos à farmácia! 🥹❄️», escreveu na legenda do registo com o filho. Maria Botelho Moniz mostra ter saído com o filho para ir à farmácia.

Veja aqui outros registos da apresentadora com o pequeno Vicente.