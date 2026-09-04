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Maria Botelho Moniz abandona estúdio em direto por causa de um concorrente: «Não estou para isto»
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Pára tudo! Francisco Monteiro e Miguel Vicente entram no Big Brother All Stars e são postos frente a frente
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O Diabo Loiro está de volta: do triunfo às polémicas, Miguel Vicente é o novo concorrente do BB All Stars
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