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Há mais três concorrentes em risco! Descubra quem pode abandonar a casa ainda esta noite
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Este foi o primeiro concorrente da noite a abandonar a casa. E Maria Botelho Moniz ficou em choque
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